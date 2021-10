“All’Italia serve una lega europea di difesa comune”: parla l’ammiraglio De Felice (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – “All’Italia serve una lega europea – con un esercito europeo – che ci permetterebbe di avere, senza la Nato, un peso geopolitico che ora non abbiamo“: parola dell’ammiraglio (ris) Nicola De Felice. Esperto di strategia di sicurezza nazionale e grande conoscitore dei flussi migratori nel Mediterraneo, De Felice analizza la posizione del premier Mario Draghi espressa nel vertice informale Ue in Slovenia. Secondo l’ammiraglio, le parole dell’ex presidente della Bce sono un’ottima base di partenza per un discorso più ampio sul ruolo dell’Europa nel mondo. E soprattutto sul fronte degli interessi e della sicurezza dell’Italia nel Mediterraneo. Ammiraglio, qual è la posizione espressa dal premier Draghi in materia di difesa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – “una– con un esercito europeo – che ci permetterebbe di avere, senza la Nato, un peso geopolitico che ora non abbiamo“: parola del(ris) Nicola De. Esperto di strategia di sicurezza nazionale e grande conoscitore dei flussi migratori nel Mediterraneo, Deanalizza la posizione del premier Mario Draghi espressa nel vertice informale Ue in Slovenia. Secondo, le parole dell’ex presidente della Bce sono un’ottima base di partenza per un discorso più ampio sul ruolo dell’Europa nel mondo. E soprattutto sul fronte degli interessi e della sicurezza dell’Italia nel Mediterraneo. Ammiraglio, qual è la posizione espressa dal premier Draghi in materia di...

Advertising

TizianaFerrario : la vergogna di capi di stato e vippume vario con le società offshore x evadere e nascondere soldi poco puliti .Ecco… - bendellavedova : .@Piu_Europa sostiene candidati sindaci aperti all’innovazione, riformatori, attenti ai diritti civili e convintame… - AngeloFederic20 : RT @AndreaBernaudo: A schiena dritta e a testa alta al ballottaggio di Roma non andró a votare. La coerenza me lo impone. Mai col Pd e non… - MarcoGasbarri : RT @AndreaBernaudo: A schiena dritta e a testa alta al ballottaggio di Roma non andró a votare. La coerenza me lo impone. Mai col Pd e non… - LiberistiItalia : RT @AndreaBernaudo: A schiena dritta e a testa alta al ballottaggio di Roma non andró a votare. La coerenza me lo impone. Mai col Pd e non… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Italia serve Perché all'Italia serve Parigi - la Repubblica la Repubblica