Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 09 | 15

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24 E TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA LA-FIUMICINO E LA PONTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SI PROCEDE IN COLONNA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SEMPRE SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA ...