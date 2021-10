Tale e quale show 2021: i Gemelli di Guidonia sono i Ricchi e Poveri (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei Ricchi e Poveri, con il celeberrimo brano Sarà perché ti amo. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Con i Ricchi e Poveri siamo ritornati ai fasti della prima puntata. Una meravigliosa esibizione, riuscita vocalmente e fisicamente, ma anche molto divertente. Ovviamente a spiccare è stata la “brunetta”, ma stasera nessuno dei tre è risultato fuori ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche idi, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei, con il celeberrimo brano Sarà perché ti amo. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Con isiamo ritornati ai fasti della prima puntata. Una meravigliosa esibizione, riuscita vocalmente e fisicamente, ma anche molto divertente. Ovviamente a spiccare è stata la “brunetta”, ma stasera nessuno dei tre è risultato fuori ...

