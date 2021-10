“Sarebbe stato il massimo”: Marotta senza freni su Conte e Vlahovic (Di venerdì 8 ottobre 2021) Beppe Marotta è intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove si è soffermato anche su Vlahovic e Conte. Nonostante le dolorose cessioni di Lukaku ed Hakimi dell’estate appena trascorsa, l’Inter è riuscita a restare competitiva. I nerazzurri sono al terzo posto in campionato con quattro punti di svantaggio sul Napoli capolista. Il ritardo della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Beppeè intervenuto al Festival dello Sport di Trento dove si è soffermato anche su. Nonostante le dolorose cessioni di Lukaku ed Hakimi dell’estate appena trascorsa, l’Inter è riuscita a restare competitiva. I nerazzurri sono al terzo posto in campionato con quattro punti di svantaggio sul Napoli capolista. Il ritardo della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

