Rosa White | chi è la rapper ospite del programma Propaganda Live

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è la giovane romana che questa sera salirà sul palco deldi La7 invitata dal conduttore Zoro(foto Instagram)è unaromana di 30 anni e nel 2015 ha pubblicato l’LP d’esordio Ossidiana. È stato il suo lavoro d’esordio perché prima di allora aveva solo scritto qualche pezzo senza però mai pubblicarlo. L’anno successivo è stato decisivo l’incontro con Depha Beat e insieme mettono su alcuni pezzi, ad esempio Come me. Prima di Ossidiana vari sono stati i brani singoli pubblicati come Knock out. Come ha dichiarato in un’intervista a La casa del rap, a 17 anni ha cominciato a scrivere e registrare dei brani. La passione per la musica l’ha accompagnata da sempre grazie indirettamente al fratello ...