Operaio muore nella vasca per il mosto. Tragedia in Puglia (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta-Andria-Trani). Vittima un Operaio. L'incidente è avvenuto ieri sera, 7 ottobre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

