“No, non dovevi farlo”. Manuel e Lulù sul divano del GF Vip, dopo la scenetta scoppia la bufera (Di venerdì 8 ottobre 2021) A tenere banco al GF Vip è sempre il rapporto tra Lucrezia (Lulù) Selassiè e Manuel Bortuzzo. dopo aver parlato della relazione con la principessa con Aldo, Manuel ha voluto parlare con lei per mettere le cose in chiaro. Già nei giorni scorsi il nuotatore aveva chiesto a Lulù di andarci piano e di voler avere un po’ di tregua dentro la casa, ma oggi è voluto tornare sul discorso per per non lasciare spazio a fraintendimenti. “Voglio sono fare un piccolo punto della situazione in base a quello che abbiamo vissuto fino ad ora. Tu stai imparando a conoscermi e lo stai facendo bene”. Manuel è felice che lei stia rispettando i suoi spazi e le sue esigenze e spiega il suo distacco, che a volte può essere frainteso e scambiato per menefreghismo, significa solo che vuole vivere la loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) A tenere banco al GF Vip è sempre il rapporto tra Lucrezia () Selassiè eBortuzzo.aver parlato della relazione con la principessa con Aldo,ha voluto parlare con lei per mettere le cose in chiaro. Già nei giorni scorsi il nuotatore aveva chiesto adi andarci piano e di voler avere un po’ di tregua dentro la casa, ma oggi è voluto tornare sul discorso per per non lasciare spazio a fraintendimenti. “Voglio sono fare un piccolo punto della situazione in base a quello che abbiamo vissuto fino ad ora. Tu stai imparando a conoscermi e lo stai facendo bene”.è felice che lei stia rispettando i suoi spazi e le sue esigenze e spiega il suo distacco, che a volte può essere frainteso e scambiato per menefreghismo, significa solo che vuole vivere la loro ...

