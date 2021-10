Lazio, ufficiali i rinnovi di Immobile e Acerbi: la nota (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ciro Immobile e Francesco Acerbi rinnovano il proprio contratto con la Lazio: c’è la firma dei due Come si può leggere dalla reLazione finanziaria pubblicata dalla Lazio lo scorso 30 di giugno, Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno rinnovato il proprio contratto. Il difensore ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno. Per l’attaccante, invece, prolungamento fino al 2026, mentre inizialmente si pensava fosse il 30 giugno 2025 la deadline. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ciroe Francescorinnovano il proprio contratto con la: c’è la firma dei due Come si può leggere dalla rene finanziaria pubblicata dallalo scorso 30 di giugno, Ciroe Francescohanno rinnovato il proprio contratto. Il difensore ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno. Per l’attaccante, invece, prolungamento fino al 2026, mentre inizialmente si pensava fosse il 30 giugno 2025 la deadline. L'articolo proviene da Calcio News 24.

