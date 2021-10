La Regina Elisabetta | i Giochi del Commonwealth e un messaggio nascosto nel testimone

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha dato il via al conto alla rovescia per idel, in programma a Birmingham tra il 28 luglio e l’8 agosto dell’anno prossimo. Le sovrane d’Inghilterra hanno dato il via a questo countdown a partire dalla prima edizione del 1930 e anche quest’anno laprosegue la tradizione. Ma, a differenza della tradizione, laha deciso di rivelare che nelche girerà per i Paesi che parteciperanno alla competizione si trova un. Di cosa si tratta? Leggi anche -> Lae il Giubileo di Platino: in vista per i sudditi una sorpresa graditissima Nella giornata di ieri, quando è avvenuto il lancio ufficiale della staffetta da parte ...