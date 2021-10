Inter, clausola unilaterale nel contratto di Sanchez? I dettagli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fine corsa tra Inter e Alexis Sanchez La pausa per le Nazionali da modo di parlare ancora del futuro di Alexis Sanchez il cui tempo all’Inter sembra ormai essere giunto al termine. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nel contratto del cileno sarebbe stata inserita una clausola unilaterale che consentirebbe al club nerazzurro di terminare in anticipo di un anno il contratto del numero 7 cileno. “La scadenza dell’accordo è fissata a giugno del 2023, ma l’Inter, al momento della firma, si è tenuta la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto un anno prima, e cioè nel giugno del 2022, liquidando il calciatore con una buonuscita da circa 4,5 milioni di euro. Addio anticipato? Un’eventualità che ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fine corsa trae AlexisLa pausa per le Nazionali da modo di parlare ancora del futuro di Alexisil cui tempo all’sembra ormai essere giunto al termine. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, neldel cileno sarebbe stata inserita unache consentirebbe al club nerazzurro di terminare in anticipo di un anno ildel numero 7 cileno. “La scadenza dell’accordo è fissata a giugno del 2023, ma l’, al momento della firma, si è tenuta la possibilità di risolvere unilateralmente ilun anno prima, e cioè nel giugno del 2022, liquidando il calciatore con una buonuscita da circa 4,5 milioni di euro. Addio anticipato? Un’eventualità che ...

Advertising

sportli26181512 : Inter-Sanchez, una clausola rende possibile la rescissione a giugno - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Inter-Sanchez, spunta clausola per l’addio anticipato con buonuscita - Light1908 : RT @CalcioFinanza: Inter-Sanchez, spunta clausola per l’addio anticipato con buonuscita - ErGeometra : RT @CalcioFinanza: Inter-Sanchez, spunta clausola per l’addio anticipato con buonuscita - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Inter-Sanchez, spunta clausola per l’addio anticipato con buonuscita: Una clausola unilaterale… -