Incendio Torino: brucia capannone industriale fumo e forte odore di plastica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Incendio Torino, brucia capannone industriale: fumo e forte odore di plastica in città. Incendio in un capannone industriale in via Paolo Veronese a Torino. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto del materiale elettrico. Sui social molti parlano di “aria irrespirabile”. Una donna è rimasta intossicata Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021)diin città.in unin via Paolo Veronese a. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto del materiale elettrico. Sui social molti parlano di “aria irrespirabile”. Una donna è rimasta intossicata

Advertising

ArpaPiemonte : Incendio in un magazzino della Transistor s.r.l. in via Poalo Veronese a Torino. Bruciano rifiuti elettrici ed elet… - cassykarikai : RT @twitorino: Nelle prime ore del giorno si è sviluppato un incendio in via Paolo Veronese, nel magazzino di una ditta che si occupa del t… - massimo_san : RT @quotidianopiem: Incendio in via Veronese, il comune di Torino raccomanda di tenere finestre chiuse e usare mascherina all’aperto https:… - F_Tamburello : ?? #Torino #incendio in via Paolo Veronese Si raccomanda a tutta la cittadinanza, a livello precauzionale, di tene… - patrizia2002 : RT @ArpaPiemonte: Incendio in un magazzino della Transistor s.r.l. in via Poalo Veronese a Torino. Bruciano rifiuti elettrici ed elettronic… -