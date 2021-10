Highlights e gol Belgio-Francia 2-3: semifinale Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Belgio-Francia, match valevole per la semifinale della Nations League 2020/2021. Succede di tutto all’Allianz Stadium con i diavoli rossi che partono meglio e segnano prima con Carrasco e poi con Lukaku. Nella ripresa però la musica cambia: Benzema e Mbappè rimettono le cose a posto prima di un finale assolutamente emozionante. Lukaku segna la rete del 3-2 ma è in fuorigioco, in pieno recupero ci pensa Theo Hernandez a portare la Francia in finale. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH DATA, ORARIO E TV FINALE SPAGNA-Francia DATA, ORARIO E TV FINALINA ITALIA-Belgio PARATA LLORIS 1-0 CARRASCO 2-0 LUKAKU 2-1 BENZEMA 2-2 MBAPPE’ GOL ANNULLATO A ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ladella. Succede di tutto all’Allianz Stadium con i diavoli rossi che partono meglio e segnano prima con Carrasco e poi con Lukaku. Nella ripresa però la musica cambia: Benzema e Mbappè rimettono le cose a posto prima di un finale assolutamente emozionante. Lukaku segna la rete del 3-2 ma è in fuorigioco, in pieno recupero ci pensa Theo Hernandez a portare lain finale. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH DATA, ORARIO E TV FINALE SPAGNA-DATA, ORARIO E TV FINALINA ITALIA-PARATA LLORIS 1-0 CARRASCO 2-0 LUKAKU 2-1 BENZEMA 2-2 MBAPPE’ GOL ANNULLATO A ...

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - Skysurfer72 : RT @elturro666: Non ho visto la partita ma ho visto adesso gli highlights: l'orgasmo di Trevisani sul gol di Lukaku degno delle migliori pe… - sportface2016 : Qualificazioni ai Mondiali #Qatar2022, gli highlights e i gol di #VenezuelaBrasil 1-3 (VIDEO) - infoitsport : Video/ Italia Spagna (1-2): highlights, gol. Pellegrini non basta: passa Luis Enrique -