Governo | schiarita Salvini-Draghi | torna il sereno in Cdm

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 ottobre 2021)ilin Consiglio dei ministri. La Lega, dopo lo strappo di martedì sul decreto delega fiscale, ha schierato ieri compatti i suoi ministri al tavolo del. Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia, non fanno mancare il loro voto sul tema delle riaperture di sale cinematografiche, teatri, impianti sportivi e discoteche. Quando intorno alle 18.30 circola la bozza con i numeri, scritti nero su bianco, i leghisti tirano un sospiro di sollievo. Non passa inosservato il briefing, a tre, che Matteoha tenuto con il ministro per lo sviluppo economico e vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti e con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. I leghisti si sono incontrati nel primo pomeriggio negli uffici della Lega al Senato, poi sono usciti assieme: ...