Giro di Lombardia 2021, outsider e possibili sorprese: occhio ad Adam Yates e Joao Almeida, Vincenzo Nibali ci prova (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una lista di partenza ricchissima di atleti di gran qualità. Abbiamo indicato Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar come favoritissimi, ma sabato sarà una sfida apertissima al Giro di Lombardia, con le possibili sorprese che potranno sicuramente venire fuori. Andiamo a scoprire gli outsiders della Classica delle foglie morte. In una squadra mostruosa come la Deceuninck Quick-Step potrebbe esserci spazio anche per una terza punta. Joao Almeida è forse l’uomo più in forma del Wolfpack, lo ha dimostrato tra Giro dell’Emilia (secondo) e Milano-Torino (secondo). Può sicuramente giocarsi le sue carte. Chi è riuscito a tenere il passo di uno scatenato Roglic in quel di Superga è Adam Yates. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una lista di partenza ricchissima di atleti di gran qualità. Abbiamo indicato Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar come favoritissimi, ma sabato sarà una sfida apertissima aldi, con leche potranno sicuramente venire fuori. Andiamo a scoprire glis della Classica delle foglie morte. In una squadra mostruosa come la Deceuninck Quick-Step potrebbe esserci spazio anche per una terza punta.è forse l’uomo più in forma del Wolfpack, lo ha dimostrato tradell’Emilia (secondo) e Milano-Torino (secondo). Può sicuramente giocarsi le sue carte. Chi è riuscito a tenere il passo di uno scatenato Roglic in quel di Superga è. Il ...

