Gf Vip 6 | Manuel Bortuzzo affronta Lulù Selassié a proposito del loro rapporto | ecco come è andata a finire

Manuel Bortuzzo era intenzionato davvero a chiudere con Lulù Selassiè? Stando alle confidenze fatte ad Aldo Montano sembrava proprio di sì. Peccato che poi il discorso dei due si sia evoluto in maniera nettamente differente. Non appena, infatti, il giovane nuotatore ha tentato di parlare con la più piccola delle sorelle Selassiè. Sin da subito la ragazza si è subito preoccupata quando Manuel ha intrapreso con lei la conversazione, con un "Mi fai spaventare, amore! Mi fai paura, che succede?". "Niente, parliamo, tranquilla", ha replicato il nuotatore. E lei ancora: "Ho paura". Pioggia di baci e coccole da parte soprattutto di Lucrezia hanno interrotto il loro confronto più volte, facendo un po' confondere Bortuzzo, che ha cercato di addolcire la pillola cadendo, però, nell'imprevisto di ...

