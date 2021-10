Fischi a Donnarumma | Raiola attacca il Milan | “Non lo ha difeso”

Advertising

FBiasin : Fischi a San Siro. #Donnarumma - PaoloCond : I fischi a Donnarumma non mi sono piaciuti, ma amen. A parlare solo di quelli, però, si dimentica la vera schifezza… - Gazzetta_it : Donnarumma, appello nel vuoto: pioggia di fischi da San Siro - AldoRivalta : Può anche essere che il Milan potesse dissociarsi dagli striscioni della curva, soprattutto quello in cui gli dicev… - Testament73 : RT @redneroo: #Raiola'Prova a chiedere a chiunque, se padre, cosa avrebbe consigliato al proprio figlio: restare al Milan o andare al Paris… -

Ultime Notizie dalla rete : Fischi Donnarumma

E allora siamo tutti Niccolai, soprattutto dopo iche a San Siro, nella notte del record d'imbattibilità azzurra archiviato, sono piovuti sul "traditore" Gigio. Preso di mira dalla ...È il duro commento di Mino Raiola suiche parte del pubblico di San Siro ha riservato ain occasione della gara di Nations League dell'Italia. Il procuratore dell'estremo difensore ...Mino Raiola scende in campo per difendere Gigio Donnarumma e attaccare il Milan. L'agente del portiere italiano del Paris Saint-Germain ha detto la sua dopo i numerosi fischi ricevuti dal suo assistit ...Non sono piaciuti a tanti e meno che mai a Mino Raiola i fischi riservati a Gigio Donnarumma nella gara di Nations League contro la Spagna. La verità è che quello che si ...