Fanpage, seconda puntata sulla Lobby Nera: Lealtà azione e la "Terza Lega" di Borghezio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una “alleanza” tra il “gruppo” di Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘Barone nero’, il movimento di Lealtà azione e alcuni esponenti della Lega. È il contenuto della seconda puntata di Fanpage sulla “Lobby Nera”, andata in onda anche su La7, dopo che la prima puntata ha portato la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta per finanziamento illecito e riciclaggio a carico di Jonghi Lavarini e dell’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza. Il cronista infiltrato di Fanpage, che si presenta come imprenditore, nel nuovo filmato è ancora a fianco a Jonghi Lavarini e con lui incontra anche l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio che, come spiega Fanpage, starebbe portando avanti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una “alleanza” tra il “gruppo” di Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘Barone nero’, il movimento die alcuni esponenti della. È il contenuto delladi”, andata in onda anche su La7, dopo che la primaha portato la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta per finanziamento illecito e riciclaggio a carico di Jonghi Lavarini e dell’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza. Il cronista infiltrato di, che si presenta come imprenditore, nel nuovo filmato è ancora a fianco a Jonghi Lavarini e con lui incontra anche l’ex eurodeputato leghista Marioche, come spiega, starebbe portando avanti ...

Advertising

fanpage : Il barone Jonghi e la valigetta piena di soldi per finanziare i politici. La seconda parte di #LobbyNera è ora onli… - ciropellegrino : Intanto #Fidanza di #fratelliditalia «diffida» La7 a non mandare in onda stasera su #Piazzapulita la seconda punta… - adrianobiondi : Stasera andremo online (e in tv a @PiazzapulitaLA7) con la seconda puntata dell'inchiesta Lobby Nera, centrata su c… - smendoliera : RT @Miti_Vigliero: Seconda puntata dell’inchiesta di - anubi_matt : RT @fanpage: Il barone Jonghi e la valigetta piena di soldi per finanziare i politici. La seconda parte di #LobbyNera è ora online. #Fanpag… -