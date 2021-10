F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto dalla Ferrari a Istanbul, ma non dobbiamo farci illusioni” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non vuol darlo troppo a vedere, ma il sorriso è negli occhi di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha concluso al secondo posto la FP2 del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul l’alfiere della Rossa ha espresso una grande velocità sia nella simulazione del time-attack che sul passo gara. Una SF21 ben bilanciata che ha permesso a Charles di esprimere il suo talento, terminando la giornata alle spalle del solo Lewis Hamilton (Mercedes). “Sono Soddisfatto del comportamento della Ferrari. Il bilanciamento è stato buono fin da subito, ma non dobbiamo farci illusioni rispetto alle prestazioni delle monoposto più veloci“, ha sottolineato Leclerc. Vuol volare basso il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non vuol darlo troppo a vedere, ma il sorriso è negli occhi di. Il monegasco dellaha concluso al secondo posto la FP2 del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista dil’alfiere della Rossa ha espresso una grande velocità sia nella simulazione del time-attack che sul passo gara. Una SF21 ben bilanciata che ha permesso adi esprimere il suo talento, terminando la giornata alle spalle del solo Lewis Hamilton (Mercedes). “Sonodel comportamento della. Il bilanciamento è stato buono fin da subito, ma nonrispetto alle prestazioni delle monoposto più veloci“, ha sottolineato. Vuol volare basso il ...

