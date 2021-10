Demolition Ilda

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La stanza numero 30. È il titolo scelto daBoccassini per la sua autobiografia edita da Feltrinelli. 30 è anche il numero dell’ufficio al quarto piano della procura di Milano dove la magistrata napoletana –milanese d’adozione – ha trascorso quasi tutta la sua carriera giudiziaria, fino alla pensione nel 2019, dopo quarant’anni esatti con indosso una toga. Il libro non è solo la storia dila Rossa, chiamata così da amici e nemici per il colore scintillante dei suoi capelli. È anche la cronaca di quarant’anni di storia giudiziaria italiana. C’è il racconto della relazione tra Boccassini e Falcone, prima che questi venisse ucciso dalla mafia. Le loro notti insonni nei viaggi di lavoro da e per l’America Latina. Ore e ore passate abbracciati, con il sottofondo di Gianna Nannini. Ma c’è anche tanto altro. La Selvaggia – come la definì Falcone per ...