Dayane Mello: "E' in condizioni disperate". Il drammatico ritrovamento (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nego Do Borel, l'uomo accusato di aver molestato Dayane Mello durante il reality "La Fazenda" in Brasile è scomparso per ore e alcuni hanno temuto per la sua vita. È stato ritrovato vivo in un motel, ma era in condizioni disperate. Si trovava sotto l'effetto di sonniferi. Era stata la madre del rapper brasiliano a denunciare la sua scomparsa. Dayane Mello, la scomparsa di Nego Do Borel Da quando è stato squalificato dal gioco sull'onda emotiva scatenata dalle presunte molestie in diretta tv, Nego Do Borel si è mostrato disperato e incline al suicidio. Per questo la madre, Roseli Viana, aveva fatto aprire un'indagine sulla sua scomparsa. È andata alla polizia sostenendo che si trovava in uno stato depressivo.

