Dall’Inghilterra: non solo Conte, il Newcastle pensa anche a Gerard e Lampard (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo Antonio Conte, la nuova proprietà del Newcastle starebbe pensando anche a Frank Lampard e Steven Gerard per la panchina La nuova proprietà del Newcastle l’aveva detto appena arrivata, l’obiettivo è competere per trofei importanti. Così, dopo le anticipazioni sull’interessamento dei Magpies per Antonio Conte, Dall’Inghilterra arrivano altre voci su possibili nomi. Secondo il The Telegraph, infatti, il Newcastle starebbe pensando anche a Frank Lampard (l’anno scorso al Chelsea) e a Steven Gerard (allenatore dei Rangers). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) NonAntonio, la nuova proprietà delstarebbendoa Franke Stevenper la panchina La nuova proprietà dell’aveva detto appena arrivata, l’obiettivo è competere per trofei importanti. Così, dopo le anticipazioni sull’interessamento dei Magpies per Antonioarrivano altre voci su possibili nomi. Secondo il The Telegraph, infatti, ilstarebbendoa Frank(l’anno scorso al Chelsea) e a Steven(allenatore dei Rangers). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

planetpaul65 : RT @Yon_Yonson71: La #Polonia sovranista, omofoba e bigotta di questi tempi se ne può anche uscire dall'UE che non mancherà a nessuno. E se… - gebelraoul : @repubblica mi sembra giusto ,la polonia può uscire dall'europa come ha fatto l'Inghilterra, basta che non chieda soldi. - blacktyspower_ : RT @Yon_Yonson71: La #Polonia sovranista, omofoba e bigotta di questi tempi se ne può anche uscire dall'UE che non mancherà a nessuno. E se… - Nanoalto : RT @Yon_Yonson71: La #Polonia sovranista, omofoba e bigotta di questi tempi se ne può anche uscire dall'UE che non mancherà a nessuno. E se… - Yon_Yonson71 : La #Polonia sovranista, omofoba e bigotta di questi tempi se ne può anche uscire dall'UE che non mancherà a nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra non Dall’Inghilterra, Conte pronto a dire no al Newcastle: “Ha aspettative più importanti per la sua carriera” Il Posticipo