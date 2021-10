Covid: Draghi, libera circolazione vaccini e materie per produrli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari. Questo è essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne in futuro. Dobbiamo difendere la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare il Wto”. Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari. Questo è essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne in futuro. Dobbiamo difendere ladeie delleprime necessarie per. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare il Wto”. Così il premier Mariointervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

