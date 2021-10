Chiara Ferragni: “I miei figli? Preferisco raccontarli io” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il lato oscuro dei social Chiara Ferragni l’ha sempre affrontato a visto scoperto. A critiche distruttive e odiatori seriali ha risposto spesso con ironia e onestà. E non ha avuto paura nemmeno quando si è trattato di raccontare – sempre nel suo modo preferito – la sua famiglia, soprattutto i figli, Leone e Vittoria. In un’intervista rilasciata a Michela Murgia per Vogue, l’imprenditrice digitale più seguita d’Italia (25 milioni di follwer), ha parlato di empowerment femminile, di privacy, di ruoli di genere e di come, anche lei, molto spesso si senta fragile. Vi raccomandiamo... "Camera speciale per un principe speciale": Chiara Ferragni mostra la stanza di Leone Nuova cameretta per Leone, figlio di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il lato oscuro dei sociall’ha sempre affrontato a visto scoperto. A critiche distruttive e odiatori seriali ha risposto spesso con ironia e onestà. E non ha avuto paura nemmeno quando si è trattato di raccontare – sempre nel suo modo preferito – la sua famiglia, soprattutto i, Leone e Vittoria. In un’intervista rilasciata a Michela Murgia per Vogue, l’imprenditrice digitale più seguita d’Italia (25 milioni di follwer), ha parlato di empowerment femminile, di privacy, di ruoli di genere e di come, anche lei, molto spesso si senta fragile. Vi raccomandiamo... "Camera speciale per un principe speciale":mostra la stanza di Leone Nuova cameretta per Leone,o di ...

