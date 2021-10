Charlene di Monaco operata per la terza volta in anestesia totale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Charlene di Monaco è stata operata per la terza volta in anestesia totale. L’intervento è stato effettuato venerdì 8 ottobre in Sudafrica dove si trova dallo scorso maggio bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. Charlene di Monaco ancora in sala operatoria La notizia dell’ennesima operazione cui si è sottoposta Charlene di Monaco è stata diffusa da Monaco Matin e poi confermata con un comunicato dalla Fondazione della Principessa. Dunque, il rientro a Montecarlo che sembrava quasi vicino invece si allontana. Charlene aveva ripreso proprio nei giorni scorsi l’attività pubblica presenziando a un evento con il Re degli zulu, Misuzulu, e Alberto ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)diè stataper lain. L’intervento è stato effettuato venerdì 8 ottobre in Sudafrica dove si trova dallo scorso maggio bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie.diancora in sala operatoria La notizia dell’ennesima operazione cui si è sottopostadiè stata diffusa daMatin e poi confermata con un comunicato dalla Fondazione della Principessa. Dunque, il rientro a Montecarlo che sembrava quasi vicino invece si allontana.aveva ripreso proprio nei giorni scorsi l’attività pubblica presenziando a un evento con il Re degli zulu, Misuzulu, e Alberto ...

