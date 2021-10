BALLANDO CON LE STELLE | ARRIVA IL PRIMO BACIO TRA ANDREA IANNONE E LUCREZIA LANDO

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra una prova e l’altra, una coreografia e l’altra, si instaura un rapporto che va al di là dell’impegno professionale. E così acon lepare esserci qualcosa in più di una semplice sintonia e amicizia tra un vip e la sua maestra., tra i concorrenti più attesi dello show di Milly Carlucci, è stato fotografato dal settimanale Gente mentre bacia. Due bellissimi che il pubblico già vorrebbe coppia nella vita. Solo un’amicizia o sboccerà l’amore?, noto anche per la relazione con Belen, è alla ricerca di una nuova sfida professionale e di raccontarsi in tv, sperando di tornare in MotoGP dopo la squalifica. Lucreazia si è lasciata in estate con il ballerino di...