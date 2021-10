Auto elettrica, ART: ritardi sulle colonnine in autostrada non dovuti a nostre delibere (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha risposto alle accuse apparse in settimana su diversi mezzi di informazioni che facevano riferimento ad una delibera dell’Autorità che ritarderebbe lo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sulla rete Autostradale. La tesi degli articoli si basava sul fatto che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un piano per ampliare il numero e la copertura delle colonnine di ricarica ad alto potenziale per le Auto elettriche in Autostrada, con l’installazione delle infrastrutture che sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 30 giugno. Il piano di copertura risulta però ancora bloccato. La notizia ha quindi segnalato che l’ART ha approvato una delibera fissando per la fine di febbraio 2022 la data ultima ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’rità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha risposto alle accuse apparse in settimana su diversi mezzi di informazioni che facevano riferimento ad una delibera dell’rità che ritarderebbe lo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sulla retestradale. La tesi degli articoli si basava sul fatto che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un piano per ampliare il numero e la copertura delledi ricarica ad alto potenziale per leelettriche instrada, con l’installazione delle infrastrutture che sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 30 giugno. Il piano di copertura risulta però ancora bloccato. La notizia ha quindi segnalato che l’ART ha approvato una delibera fissando per la fine di febbraio 2022 la data ultima ...

