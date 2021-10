ATA e periodo di prova | in caso di recesso da parte della scuola non si può prorogare e né rinnovare Con FaQ

Advertising

oriano_david : @gloquenzi Bisognerebbe chiederne ragione ai sindacati visto che questo permissivismo assurdo è frutto del loro lav… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA periodo

Orizzonte Scuola

... con la riduzione del numero di alunne/i per classe, l'aumento degli organici con l'assunzione delle/dei docenti con 3 anni di servizio e le/glicon 2; per interventi immediati e di lungo...... attuale 210 al mondo, proveniente dall'Trentino), Marius Copil (30enne romeno, attuale 225 al ...molto felice per il nostro alfiere sia a livello tennistico, sia a livello scolastico avendo ...Dopo il Rosa e Tancredi 2016, che hanno visto collaborare il brand di Domenico Dolce e Stefano Gabbana con la prestigiosa azienda vinicola, il ...I Cobas hanno convocato un nuovo sciopero generale e manifestazioni nelle principali città per tutta la giornata di lunedì 11 ottobre. A Roma il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 10. Si f ...