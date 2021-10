Arriva da Twitch la conferma dell’attacco hacker: dati sensibili a rischio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due giorni fa il sito The Verge annunciava un attacco hacker nei confronti di Twitch, scrivendo che, nell’attacco l’hacker, era stato sottratto anche il file sorgente, oltre che dati sensibili e anche i guadagni degli streamer. Adesso Arriva anche la conferma da parte della piattaforma di Amazon. Twitch ha confermato di aver subito un attacco hacker. I dati, contenenti dati sensibili e password sono stati pubblicati dall’autore dell’attacco informatico su 4chan.(Photo by Sean Gallup/Getty Images)La conferma dell’attacco hacker da parte di un “utente anonimo” è stata confermata da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due giorni fa il sito The Verge annunciava un attacconei confronti di, scrivendo che, nell’attacco l’, era stato sottratto anche il file sorgente, oltre chee anche i guadagni degli streamer. Adessoanche lada parte della piattaforma di Amazon.hato di aver subito un attacco. I, contenentie password sono stati pubblicati dall’autoreinformatico su 4chan.(Photo by Sean Gallup/Getty Images)Lada parte di un “utente anonimo” è statata da ...

