Ansia da Recovery | Michetti fa saltare il faccia a faccia con Gualtieri

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Si vede che ha lasciato la biga in seconda fila!”. È la fulminante battuta attribuita a Carlo Calenda davanti all’ennesimo forfait di Enricoa uno dei tanti dibattiti fra i candidati sindaco di Roma, chiaro riferimento alla passionaccia di quello di centrodestra per la storia antica della città come faro e guida per la sua amministrazione che verrà. Un vizietto, quello di dribblare il più possibile icon i competitor, che non sembra aver perso nemmeno ora che l’avversario è rimasto uno, quel Robertocon il quale si giocherà il ballottaggio fra una decina di giorni. “Sfida al ballottaggio.”. È il titolo di una ...

"Si vede che ha lasciato la biga in seconda fila!". È la fulminante battuta attribuita a Carlo Calenda davanti all'ennesimo forfait di Enrico Michetti a uno dei tanti dibattiti fra i candidati sindaco ...