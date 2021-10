Amici 21 ci aspetta lunedì: tutto quello che vedremo l’11 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambia la programmazione di Mediaset per questo fine settimana. Salta infatti la puntata speciale di Amici 21 prevista per domenica pomeriggio. Il 10 ottobre infatti, dalle 15, si giocherà la partita che vedrà la nostra Italia impegnata per conquistare il terzo posto nella Nations League. Mediaset quindi ha deciso di programmare solo le soap alla domenica e il talent di Maria de Filippi si sposta al lunedì. La puntata però è stata registrata ieri quindi siamo in grado di raccontarvi in modo dettagliato, con spoiler e anticipazioni, tutto quello che succederà nella prossima puntata speciale di Amici. Vi ricordiamo quindi, prima di iniziare con le anticipazioni, che Amici 21 non andrà in onda domenica ma che ci aspetta su Canale 5 lunedì ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cambia la programmazione di Mediaset per questo fine settimana. Salta infatti la puntata speciale di21 prevista per domenica pomeriggio. Il 10infatti, dalle 15, si giocherà la partita che vedrà la nostra Italia impegnata per conquistare il terzo posto nella Nations League. Mediaset quindi ha deciso di programmare solo le soap alla domenica e il talent di Maria de Filippi si sposta al. La puntata però è stata registrata ieri quindi siamo in grado di raccontarvi in modo dettagliato, con spoiler e anticipazioni,che succederà nella prossima puntata speciale di. Vi ricordiamo quindi, prima di iniziare con le anticipazioni, che21 non andrà in onda domenica ma che cisu Canale 5...

