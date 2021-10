Allagamenti, auto intrappolate nel fango e strade come fiumi: la città finisce sott’acqua. Vigili del fuoco al lavoro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il maltempo torna a colpire l’Italia. Nella prima mattinata di oggi violente piogge hanno interessato la città con scene che negli ultimi giorni si sono viste in altre zone d’Italia. Ad essere particolarmente colpite, due giorni fa, erano state le province di Genova e Savona. Il crollo del ponte a Quiliano, poi i due torrenti straripati, l’Erro e il Letimbro: erano state le immagini di un’intera regione segnata da esondazioni e alluvioni sparse per tutta la provincia. Un’ondata di maltempo tale da spingere il governatore Giovanni Toti a diffondere un messaggio su Facebook: “In questa notte di allerta meteo, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull’Erro a Pontinvrea. Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il maltempo torna a colpire l’Italia. Nella prima mattinata di oggi violente piogge hanno interessato lacon scene che negli ultimi giorni si sono viste in altre zone d’Italia. Ad essere particolarmente colpite, due giorni fa, erano state le province di Genova e Savona. Il crollo del ponte a Quiliano, poi i due torrenti straripati, l’Erro e il Letimbro: erano state le immagini di un’intera regione segnata da esondazioni e alluvioni sparse per tutta la provincia. Un’ondata di maltempo tale da spingere il governatore Giovanni Toti a diffondere un messaggio su Facebook: “In questa notte di allerta meteo, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull’Erro a Pontinvrea. Diverserisultano allagate, sul posto volontari e ...

