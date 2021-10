A Cosenza più di 100 candidati hanno ottenuto zero voti. Partono gli esposti (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Più di 100 candidati hanno ottenuto zero voti alle elezioni comunali di Cosenza ed è già polemica. Alcuni degli interessati, interpellati dall'AGI, annunciano esposti alla magistratura "Io ho in una lista marito e moglie, che si sono votati tra loro, ma i voti di uno di loro non risultano, c'è qualcosa che non torna" dice Francesco Civitelli, uno dei candidati a sindaco della città dei Bruzi che non sono arrivati al ballottaggio. Nelle sue 5 liste tantissimi candidati risultano non avere ricevuto nessun suffragio. In una lista sono addirittura 17, più della metà dei candidati, in tutto sono 103. "Adesso loro faranno un esposto alla magistratura - dice ancora Civitelli - perché vogliono sapere ... Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Più di 100alle elezioni comunali died è già polemica. Alcuni degli interessati, interpellati dall'AGI, annuncianoalla magistratura "Io ho in una lista marito e moglie, che si sono votati tra loro, ma idi uno di loro non risultano, c'è qualcosa che non torna" dice Francesco Civitelli, uno deia sindaco della città dei Bruzi che non sono arrivati al ballottaggio. Nelle sue 5 liste tantissimirisultano non avere ricevuto nessun suffragio. In una lista sono addirittura 17, più della metà dei, in tutto sono 103. "Adesso loro faranno un esposto alla magistratura - dice ancora Civitelli - perché vogliono sapere ...

