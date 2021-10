Women in STEM. "Poche donne in un mondo di maschi, è tempo di role models femminili" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Negli Stati Uniti si accende il dibattito sulle Women in STEM, le donne che ricoprono ruoli di responsabilità nelle discipline scientifiche. Tra queste ultime c’è anche il mondo delle costruzioni. “Come tutte le donne in STEM mi sento una minoranza in un mondo dominato da uomini, spesso pagati meglio a parità di competenze, dove le Poche donne scompaiono sullo sfondo”. A dichiararlo è Ileana Stigliani, associata dell’Imperial College di Londra e indicata tra i migliori professori italiani al mondo. Dalla sua cattedra dove insegna Design e Innovazione spiega: “L’innovazione conta tantissimo. Ed in particolare conta che i vari attori dell’ecosiSTEMa che ruota attorno alle grandi opere infrastrutturali ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Negli Stati Uniti si accende il dibattito sullein, leche ricoprono ruoli di responsabilità nelle discipline scientifiche. Tra queste ultime c’è anche ildelle costruzioni. “Come tutte leinmi sento una minoranza in undominato da uomini, spesso pagati meglio a parità di competenze, dove lescompaiono sullo sfondo”. A dichiararlo è Ileana Stigliani, associata dell’Imperial College di Londra e indicata tra i migliori professori italiani al. Dalla sua cattedra dove insegna Design e Innovazione spiega: “L’innovazione conta tantissimo. Ed in particolare conta che i vari attori dell’ecosia che ruota attorno alle grandi opere infrastrutturali ...

Advertising

HuffPostItalia : Women in STEM. 'Poche donne in un mondo di maschi, è tempo di role models femminili' - moriroberta : Top Italian Women Scientists (TIWS), il club delle migliori scienziate italiane in campo biomedico. Il futuro dell… - InnovationBAA : #STEM con Paola Ferri di #Dell: 'Nei settori tecnologici la presenza femminile è attorno al 25%. Il programma Dell… - chidambara09 : RT @Almawave: Forbes Women Party Bellissima serata a Palazzo Parigi dedicata alle leader italiane selezionate da Forbes per il 2021. Valeri… - stem_ai : RT @Almawave: Forbes Women Party Bellissima serata a Palazzo Parigi dedicata alle leader italiane selezionate da Forbes per il 2021. Valeri… -