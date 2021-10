«Vita da Carlo» | Carlo Verdone sbarca su Prime Video

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Com’è la vita di Carlo Verdone quando è lontano dal set? A spiegarcelo è lo stesso regista in una serie, Vita da Carlo, in 10 puntate nella quale Verdone interpreta Carlo, rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ristretta cerchia di conoscenti, e dal principio di un’amore che ha come cornice il luogo a cui Verdone è più affezionato al mondo: la farmacia di quartiere. https://www.youtube.com/watch?v=ZkpX0vzzVbI