TicWatch Pro X | lanciato in Cina con chip Snapdragon Wear 4100

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Mobvoi ha presentato ufficialmente ilPro X in, con a bordo ilOS che racchiude molto di ciò che abbiamo già visto sulla precedente seriePro 3. Anche se condivide circa il 99% del DNA delPro 3, ilPro X include alcune modifiche al telaio e qualche messa a punto nel tentativo di differenziarsi completamente dallo smartwatch dello scorso fine anno. Caratteristiche Tecniche Troviamo un display AMOLED da 1,39”, 326ppi, con il doppio schermo FSTN LCD sulla parte superiore che include tutte le informazioni di base per il monitoraggio dei passi, i dati della frequenza cardiaca e molto altro. L’aspetto dell’orologio è arrotondato ed è circondato da una lunetta incisa che ruota, ci sono poi due pulsanti laterali anch’essi incisi che ruotano per ...

