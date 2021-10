Star in the Star: Ilary Blasi in onda con la quarta puntata dello show di Canale 5 a un passo dalla chiusura (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo show di Canale 5 che non ha mai decollato del tutto nelle tre puntate andate in onda ben sotto le aspettative della rete ha addirittura intenzione di chiudere in anticipo la sua prima stagione televisiva. La quarta serata di oggi giovedì 7 ottobre 2021 sarà allora da considerarsi la semifinale dello show che si chiuderà in maniera definitiva la settimana prossima. Star in the Star torna dunque per la penultima volta sul Canale con la conduzione di Ilary Blasi, aiutata sempre dalla criticata giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla quarta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lodi5 che non ha mai decollato del tutto nelle tre puntate andate inben sotto le aspettative della rete ha addirittura intenzione di chiudere in anticipo la sua prima stagione televisiva. Laserata di oggi giovedì 7 ottobre 2021 sarà allora da considerarsi la semifinaleche si chiuderà in maniera definitiva la settimana prossima.in thetorna dunque per la penultima volta sulcon la conduzione di, aiutata semprecriticata giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla...

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv 7 ottobre 2021: Fino allultimo battito e Star in the star - #Stasera #ottobre #2021: #allultimo - djstevefloris : Star In The Star, chiusura anticipata per il programma tv condotto da Ilary Blasi - MontiFrancy82 : Appuntamento con la semifinale di #StarInTheStar @ilaryblasi - zazoomblog : Star in the star dietro la maschera di Lady Gaga c’è Deborah Iurato (FOTO e VIDEO) - #dietro #maschera #Deborah… - SMSNEWSOFFICIAL : Appuntamento con la semifinale di #StarInTheStar @ilaryblasi -