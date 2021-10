Star in the star, è Ilary la vera protagonista: in giallo è esplosiva (Di giovedì 7 ottobre 2021) star in the star è arrivato – anche se arrancando – alla semifinale: lo show chiuderà i battenti con la finalissima il 14 ottobre, con due puntate in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, a causa di ascolti non proprio entusiasmanti. A fare la differenza è certamente Ilary Blasi, che con il suo carisma è riuscita a dare il suo tocco inconfondibile a uno show che non ha saputo coinvolgere una grande fetta di pubblico. star in the star, Ilary Blasi è esplosiva In un programma che fin dalla prima puntata non è riuscito a lasciare il segno e decollare, Ilary Blasi è riuscita a brillare: la sua conduzione è ineccepibile e mixa perfettamente ironia e professionalità. In queste ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021)in theè arrivato – anche se arrancando – alla semifinale: lo show chiuderà i battenti con la finalissima il 14 ottobre, con due puntate in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, a causa di ascolti non proprio entusiasmanti. A fare la differenza è certamenteBlasi, che con il suo carisma è riuscita a dare il suo tocco inconfondibile a uno show che non ha saputo coinvolgere una grande fetta di pubblico.in theBlasi èIn un programma che fin dalla prima puntata non è riuscito a lasciare il segno e decollare,Blasi è riuscita a brillare: la sua conduzione è ineccepibile e mixa perfettamente ironia e professionalità. In queste ...

