Rugby, Challenge Cup 2021-2022: definiti orari e date dei primi quattro turni. Al via Benetton e Zebre (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’EPCR (European Professional Club Rugby) ha definito orari e date dei primi quattro turni della Challenge Cup 2021-2022 di Rugby: al via Benetton e Zebre, che tuttavia osserveranno un turno di riposo e quindi conoscono la programmazione di soli tre match della prima fase. GIRONI Challenge CUP 2021-2022 Girone A RC Toulon (FRA), Newcastle Falcons (ENG), Zebre Rugby Club, Worcester Warriors (ENG), Biarritz Olympique (FRA).Girone B Dragons (WAL), Lyon (FRA), Gloucester Rugby (ENG), Benetton Rugby, USAP (FRA).Girone C London Irish (ENG), Edinburgh ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’EPCR (European Professional Club) ha definitodeidellaCupdi: al via, che tuttavia osserveranno un turno di riposo e quindi conoscono la programmazione di soli tre match della prima fase. GIRONICUPGirone A RC Toulon (FRA), Newcastle Falcons (ENG),Club, Worcester Warriors (ENG), Biarritz Olympique (FRA).Girone B Dragons (WAL), Lyon (FRA), Gloucester(ENG),, USAP (FRA).Girone C London Irish (ENG), Edinburgh ...

Advertising

ZebreBandG : RT @ZebreRugby: ??? Annunciate date e orari dell’ @ERChallengeCup 2021/22 Le Zebre #Rugby ?? apriranno il loro cammino in coppa sabato 11 di… - ZebreRugby : ??? Annunciate date e orari dell’ @ERChallengeCup 2021/22 Le Zebre #Rugby ?? apriranno il loro cammino in coppa saba… - NprRugby : Benetton Rugby: le date ufficiali dei primi quattro round di Challenge Cup - TREVISOEVENTI : - ZebreRugby : Presentato il nuovo logo della @ERChallengeCup ????, al via il 2° fine settimana di dicembre con la sfida del Lanfran… -