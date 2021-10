Riot Blockchain ha accumulato 194 milioni di dollari in Bitcoin (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'azienda ha deciso di accumulare i Bitcoin appena estratti invece di venderli al mercato Riot Blockchain, società di estrazione di Bitcoin quotata al Nasdaq, ha annunciato tramite un comunicato stampa che possiede 3.534 Bitcoin, per un valore di circa 195 milioni di dollari. La società ha rivelato di aver prodotto la maggior parte dei Bitcoin quest'anno, per un totale di 2.457 BTC (corrispondenti a circa 135 milioni di dollari) fino al 31 di settembre. La scelta di Riot di conservare piuttosto che vendere Bitcoin, rafforza l’analisi secondo cui la società di mining vuole accumulare in gran numero la criptovaluta numero uno al mondo. Riot dal 2020 ha triplicato la sua ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'azienda ha deciso di accumulare iappena estratti invece di venderli al mercato, società di estrazione diquotata al Nasdaq, ha annunciato tramite un comunicato stampa che possiede 3.534, per un valore di circa 195di. La società ha rivelato di aver prodotto la maggior parte deiquest'anno, per un totale di 2.457 BTC (corrispondenti a circa 135di) fino al 31 di settembre. La scelta didi conservare piuttosto che vendere, rafforza l’analisi secondo cui la società di mining vuole accumulare in gran numero la criptovaluta numero uno al mondo.dal 2020 ha triplicato la sua ...

