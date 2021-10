Qualificazioni mondiali: Osimhen a secco, Nigeria ko (Di giovedì 7 ottobre 2021) LAGOS (Nigeria) - Tra i match valevoli per la zona africana delle Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022 , spicca la sconfitta casalinga della Nigeria , battuta 0 - 1 dalla Repubblica ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) LAGOS () - Tra i match valevoli per la zona africana delleal campionato mondiale di calcio 2022 , spicca la sconfitta casalinga della, battuta 0 - 1 dalla Repubblica ...

Juventus, Ramsey: "Nel Galles sanno come tirare fuori il meglio da me" Adesso però il giocatore sembra recuperato, tanto da essere stato convocato dal commissario tecnico Robert Page per le qualificazioni ai Mondiali. E Ramsey dovrebbe partire dal primo minuto domani ...

