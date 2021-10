Polina Kochelenko de L’Isola di Adamo ed Eva è stata trovata morta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Polina Kochelenko trovata senza vita Lo scorso 18 aprile Polina Kochelenko, ex modella e criminologa di 35 anni, è stata ritrovata senza vita. Il fatto è avvenuto presso la roggia Malaspina a Valeggio, a circa 700 metri dalla sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un canale e l’autopsia aveva confermato il decesso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021)senza vita Lo scorso 18 aprile, ex modella e criminologa di 35 anni, èrisenza vita. Il fatto è avvenuto presso la roggia Malaspina a Valeggio, a circa 700 metri dalla sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un canale e l’autopsia aveva confermato il decesso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Polina Kochelenko, ex concorrente dell'Isola di Adamo ed Eva, trovata morta. Il caso a Chi l'ha Visto - davidemaggio : Polina Kochelenko, ex concorrente dell'Isola di Adamo ed Eva, trovata morta. Il caso a Chi l'ha Visto - resort7983 : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… - zazoomblog : Polina Kochelenko: a Chi l’ha visto? il giallo dell’ex concorrente dell’Isola di Adamo ed Eva - #Polina… - zazoomblog : Polina Kochelenko: a Chi l’ha visto? il giallo dell’ex concorrente dell’Isola di Adamo ed Eva - #Polina #Kochelenko… -