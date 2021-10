PlayStation 5 riceve un nuovo firmware 21.02-04.02.00 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sony ha rilasciato una nuova versione del firmware per PlayStation 5 , la 21.02-04.02.00, che ha un peso di 913 MB; come di consueto, il download inizierà se la console è connessa a Internet e l’opzione di download automatici è attivata. Recentemente è stato lanciato un importante aggiornamento con nuove funzioni, tra cui la possibilità di espandere la memoria interna, l’opzione per riprodurre l’audio 3D dagli altoparlanti integrati su qualsiasi schermo e molti altri come alcuni miglioramenti nell’interfaccia, quindi questa versione di Ufficialmente migliora la stabilità e corregge qualche tipo di bug. Il post completo è disponibile su Games and Consoles. Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sony ha rilasciato una nuova versione delper5 , la 21.02-04.02.00, che ha un peso di 913 MB; come di consueto, il download inizierà se la console è connessa a Internet e l’opzione di download automatici è attivata. Recentemente è stato lanciato un importante aggiornamento con nuove funzioni, tra cui la possibilità di espandere la memoria interna, l’opzione per riprodurre l’audio 3D dagli altoparlanti integrati su qualsiasi schermo e molti altri come alcuni miglioramenti nell’interfaccia, quindi questa versione di Ufficialmente migliora la stabilità e corregge qualche tipo di bug. Il post completo è disponibile su Games and Consoles.

