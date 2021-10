Pattinaggio di figura, Junior Grand Prix Linz 2021: Memola quarto dopo lo short program, Malinin al comando (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva una bella notizia dall’AG Eisarena di Linz (Austria), impianto sportivo che sta ospitando la settima e ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. In occasione dello short program individuale maschile, epilogo della prima giornata di gare, l’azzurro Nikolaj Memola ha conquistato la quarta posizione provvisoria, convincendo la giuria con una performance pulita. Il nativo di Monza, al debutto stagionale, ha raccolto punti preziosi atterrando con esito positivo il triplo axel, realizzando poi senza patemi sia il triplo flip che la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo redarguito dalla chiamata sul quarto. Raccogliendo livello 4 in due trottole su tre e ben difendendosi nelle componenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva una bella notizia dall’AG Eisarena di(Austria), impianto sportivo che sta ospitando la settima e ultima tappa del circuito ISUdiartistico. In occasione delloindividuale maschile, epilogo della prima giornata di gare, l’azzurro Nikolajha conquistato la quarta posizione provvisoria, convincendo la giuria con una performance pulita. Il nativo di Monza, al debutto stagionale, ha raccolto punti preziosi atterrando con esito positivo il triplo axel, realizzando poi senza patemi sia il triplo flip che la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo redarguito dalla chiamata sul. Raccogliendo livello 4 in due trottole su tre e ben difendendosi nelle componenti ...

Advertising

5keleton_flower : RT @pondgitsun3: Siamo ad ottobre quindi significa che è ufficialmente iniziata la stagione olimpionica per il pattinaggio di figura e UN M… - ovettodepresso : RT @pondgitsun3: Siamo ad ottobre quindi significa che è ufficialmente iniziata la stagione olimpionica per il pattinaggio di figura e UN M… - pondgitsun3 : Siamo ad ottobre quindi significa che è ufficialmente iniziata la stagione olimpionica per il pattinaggio di figura… -