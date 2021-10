Parietti – Lucarelli | la sentenza dopo la furiosa lite a Ballando

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nei giorni scorsi è arrivata ladel Tribunale di Milano sulla diatriba nata acon le Stelle tra Albae Selvaggia. Le due donne avevano litigato durante il famoso talent show di Milly Carlucci in cui lapartecipava come concorrente mentre laera uno dei giurati. Durante l’edizione del 2017 dicon le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Selvaggiae Albasono state assolte dalle accuse di diffamazione per gli scontri nati a Ballando con le stelle , nel 2017. Il tribunale ha emesso la sua sentenza, Selvaggiae Alba ...Albae Selvaggia: la guerra in tribunale finisce con assoluzione per entrambe. La prima a querelare era stata la pungente e irriverente opinionista tv e scrittrice. Poi era stata la ...Alba Parietti Vs Selvaggia Lucarelli, arriva la decisione del giudice nel processo in corso tra l’opinionista e la giornalista. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti sono state assolte. Entrambe. Così ha deciso il Il Tribunale di Milano a Milano al termine del processo nel quale la giornalista e la showgirl erano reciprocamente ...