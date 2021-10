Occhio alle lontre! In Alaska hanno iniziato ad aggredire persone ed animali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime settimane gli alascani sono stati vittime di un insolito attacco che ha minato la loro sicurezza. Le autorità statali, infatti, stanno cercando un gruppo di violente lontre di fiume (Lutra canadensis) che hanno misteriosamente aggredito adulti, bambini e cani ad Anchorage, in Alaska. A settembre sono stati segnalati in tutta la città tre attacchi da parte delle lontre ed in uno di questi un bambino è rimasto ferito. I funzionari del Ministero della Pesca e della Caccia, Alaska Department of Fish and Game (ADFG), hanno chiesto ai residenti di “fare attenzione intorno ai laghi e ai fiumi vicini alle loro abitazioni”, dopo quest’ultima aggressione. Secondo quanto riportato da Live Science, sito web di notizie scientifiche, un bambino di nove anni, Ayden Fernandez, stava ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime settimane gli alascani sono stati vittime di un insolito attacco che ha minato la loro sicurezza. Le autorità statali, infatti, stanno cercando un gruppo di violente lontre di fiume (Lutra canadensis) chemisteriosamente aggredito adulti, bambini e cani ad Anchorage, in. A settembre sono stati segnalati in tutta la città tre attacchi da parte delle lontre ed in uno di questi un bambino è rimasto ferito. I funzionari del Ministero della Pesca e della Caccia,Department of Fish and Game (ADFG),chiesto ai residenti di “fare attenzione intorno ai laghi e ai fiumi viciniloro abitazioni”, dopo quest’ultima aggressione. Secondo quanto riportato da Live Science, sito web di notizie scientifiche, un bambino di nove anni, Ayden Fernandez, stava ...

