Non illudiamoci La staffetta Merkel-Draghi non ci sarà

Mario Draghi e Angela Merkel sono i primi a ritrarsi dal 'giochino' tutto italiano che insiste a vedere un passaggio di testimone nella leadership europea dalla Germania all'Italia, ora che la cancelliera è alla fine del suo mandato mentre l'ex governatore della Bce governa a Roma. Il premier italiano e la leader tedesca lo lasciano capire chiaramente nella conferenza stampa al termine del bilaterale di oggi a Palazzo Chigi, l'ultimo tra i due prima che lei lasci la guida del suo paese, cosa che potrebbe avvenire a breve: "Le trattative per formare un governo andranno avanti molto più velocemente", ammette la stessa Merkel, in riferimento ai negoziati che il socialdemocratico Olaf Scholz sta conducendo con Verdi e Liberali. "L'Italia sicuramente non sostituirà la Germania e la Germania resterà la Germania", dice lei, difendendo il ...

