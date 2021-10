Ndrangheta, arrestato il boss latitante Gallace: era nascosto da un anno in un bunker (Di giovedì 7 ottobre 2021) arrestato in mattinata, dopo un anno di latitanza, Cosimo Damiano Gallace, 60 anni: lo attendono ora 14 anni di carcere per associazione mafiosa. Il latinante è infatti ritenuto reggente dell’omonima ‘ndrina di Guardavalle con articolazioni ad Anzio e Nettuno in provincia di Roma, in Lombardia, Piemonte e Toscana: i carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro lo hanno scovato a Isca sullo Ionio. L’uomo si trovava in una casa che era stata “creata” dentro a un edificio dove si trova una ditta di produzione del calcestruzzo: dietro alla camera da letto le forze dell’ordine hanno scovato un vero e proprio bunker. Gallace ha già passato più di due decenni in prigione, per aver partecipato alla cosiddetta “strage di Guardavalle” del 4 agosto ’91, nella quale ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021)in mattinata, dopo undi latitanza, Cosimo Damiano, 60 anni: lo attendono ora 14 anni di carcere per associazione mafiosa. Il latinante è infatti ritenuto reggente dell’omonima ‘ndrina di Guardavalle con articolazioni ad Anzio e Nettuno in provincia di Roma, in Lombardia, Piemonte e Toscana: i carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro lo hscovato a Isca sullo Ionio. L’uomo si trovava in una casa che era stata “creata” dentro a un edificio dove si trova una ditta di produzione del calcestruzzo: dietro alla camera da letto le forze dell’ordine hscovato un vero e proprioha già passato più di due decenni in prigione, per aver partecipato alla cosiddetta “strage di Guardavalle” del 4 agosto ’91, nella quale ...

