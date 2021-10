Marinaio fuggito | Caso grottesco e sottovalutato Silenzio dopo l' affronto dell' Egitto

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Spezia, 7 ottobre 2021 - Nicola Fratoianni , deputato pisano di Sinistra Italiana , fin dalla notiziaa fuga delegiziano Mabrok Mohamed Mahmoud " per sottrarsi all'arresto per gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marinaio fuggito

La Nazione

La Spezia, 7 ottobre 2021 - Nicola Fratoianni , deputato pisano di Sinistra Italiana , fin dalla notizia della fuga delegiziano Mabrok Mohamed Mahmoud " per sottrarsi all'arresto per gli abusi sessuali ai danni di una donna alla Spezia " aveva interessato il Governo per chiedere lumi sull'"episodio grottesco"....che un autista delle consegne alle prese con la sua ultima consegna si ritrova con un... una rapina finita male visto che il presunto ladro ècon la custodia del laptop che stava ...La Spezia, 7 ottobre 2021 - Nicola Fratoianni, deputato pisano di Sinistra Italiana, fin dalla notizia della fuga del marinaio egiziano Mabrok Mohamed Mahmoud – per sottrarsi all’arresto per gli abusi ...NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 24 settembre: un marine viene trovato morto e il suo laptop è sparito, sicurezza nazionale in pericolo?