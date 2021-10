MAINSTREAM PRO-VAX ALL’ATTACCO DELLA PILLOLA MERCK ANTICOVID: “Non è Efficace come i più Sicuri Vaccini” (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Non ha ancora ottenuto nemmeno l’approvazione all’uso di emergenza negli USA dalla Food and Drug Administration ma è già nel mirino dei media di MAINSTREAM. Un esempio eclatante arriva dallo storico Corriere che nella sua sezione Salute analizza in modo compiuto la prodigidiosa PILLOLA ANTICOVID … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Non ha ancora ottenuto nemmeno l’approvazione all’uso di emergenza negli USA dalla Food and Drug Administration ma è già nel mirino dei media di. Un esempio eclatante arriva dallo storico Corriere che nella sua sezione Salute analizza in modo compiuto la prodigidiosa… proviene da Database Italia.

Advertising

Dario_VdA : Per il mainstream italiano si prevede una settimana di caduti dal pero livello pro. #fascisti #piazzadelpopolo… - VinceFerretti : MAINSTREAM PRO-VAX ALL’ATTACCO DELLA PILLOLA MERCK ANTICOVID: “Non è Efficace come i più Sicuri Vaccini” - MDX_0x0 : RT @GirolamoMaggio: MAINSTREAM PRO-VAX ALL'ATTACCO DELLA PILLOLA MERCK ANTICOVID: “Non è Efficace come i più Sicuri Vaccini” - Database Ita… - GirolamoMaggio : MAINSTREAM PRO-VAX ALL'ATTACCO DELLA PILLOLA MERCK ANTICOVID: “Non è Efficace come i più Sicuri Vaccini” - Database… - kaffe83 : RT @DatabaseItalia: MAINSTREAM PRO-VAX ALL'ATTACCO DELLA PILLOLA MERCK ANTICOVID: “Non è Efficace come i più Sicuri Vaccini” - Database Ita… -