Le Selassiè non sono vere Principesse: le nuove prove di Oggi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le nuove accuse alle Principesse Selassiè Qualche giorno fa a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state le Principesse Selassiè. Il settimanale Oggi infatti ha lanciato delle specifiche accuse alle tre sorelle, affermando come in realtà Lucrezia, Clarissa e Jessica non siano delle vere Principesse. Stando a quanto riportato dalla rivista, le tre sarebbero figlie L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Leaccuse alleQualche giorno fa a finire al centro dell’attenzione mediaticastate le. Il settimanaleinfatti ha lanciato delle specifiche accuse alle tre sorelle, affermando come in realtà Lucrezia, Clarissa e Jessica non siano delle. Stando a quanto riportato dalla rivista, le tre sarebbero figlie L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

brekbia : RT @Novella_2000: Il settimanale Oggi rincara la dose e pubblica nuove prove: le Selassiè non sono vere Principesse #gfvip - Novella_2000 : Il settimanale Oggi rincara la dose e pubblica nuove prove: le Selassiè non sono vere Principesse #gfvip - LitTrashy_ : Pagella sorelle Selassiè Lulù ?voto 4 Non aiuta mai in casa e voleva vivere di riflesso a Manuel e la sua storia,… - BITCHYFit : Lulù Selassié in crisi, Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato” - ciauamichi : Jessica sarà la cenerentola di casa Selassié. Ecco spiegato perché non ne sapeva nulla , a differenza di Clarissa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Selassiè non "Mi dà fastidio se mi tocchi". E Manuel chiude con Lulù La più critica tra tutte è stata Ainett Stephens , che ha fatto presente alla Selassié che non può ... Fronte unito invece da parte delle altre due sorelle Selassiè, che nonostante negli ultimi giorni ...

Clarissa Hailé Selassié, la confessione shock su Lulù: 'Molestata da quando aveva 15 anni' C'era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva', ha dichiarato la ragazza. Clarissa Hailé Selassié contro la sorella Nei giorni scorsi Clarissa e Jessica Hailé Selassié ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip Gossip News La più critica tra tutte è stata Ainett Stephens , che ha fatto presente alla Selassié chepuò ... Fronte unito invece da parte delle altre due sorelle, che nonostante negli ultimi giorni ...C'era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che leivoleva', ha dichiarato la ragazza. Clarissa Hailé Selassié contro la sorella Nei giorni scorsi Clarissa e Jessica Hailé Selassié ...